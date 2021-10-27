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В Приморье потушили все лесные пожары

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Более 220 га горевшего леса потушили в Приморском крае за минувшие в сутки, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства. Таким образом а данный момент все возгорания в крае ликвидированы.

В регионе продолжают авиапатрулирование лесов.

Специалисты краевого правительства зафиксировали резкое увеличение числа природных и лесных пожаров в октябре этого года. Так, в августе зарегистрировали всего пять лесных пожаров, а в сентябре - один. С 22 октября в регионе каждый день выявляли по несколько возгораний. В начале недели в четырех муниципалитетах Приморья синоптики распространили штормовое предупреждение из-за опасности пожаров.

Власти считают, что возросшее число пожаров связано не только с сухой погодой, но и с незаконными сельхозпалами.

Приморский край

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