Военные создали группу из 9 тысяч человек для борьбы с лесными пожарами на Дальнем Востоке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Восточном военном округе (ВВО) создана группировки из более чем девять тысяч человек для оперативного реагирования и помощи местным властям в случае природных пожаров, сообщает пресс-служба ВВО в пятницу.

"Создана группировка сил и средств для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, оказания помощи местным органам власти в борьбе с огнем, она находится в 4-х часовой готовности (...) Всего группировка насчитывает свыше 9000 военнослужащих и около 600 единиц специальной техники", - сказано в сообщении.

В состав группировки вошли военнослужащие, прошедшие специальную подготовку. Отряды оснащены необходимой техникой, которая позволит эффективно локализовать все типы лесных пожаров, в том числе верховые и подземные (торфяные).

Каждая группа имеет автомашины повышенной проходимости, инженерные машины разграждения, тяжелые бульдозеры и авторазливочные станции. Также все пожарные команды оснащены переносными средствами связи, средствами индивидуальной и медицинской защиты, в том числе изолирующими дыхательными аппаратами.

Кроме того, к несению противопожарного дежурства при необходимости привлекаются вертолеты армейской авиации, оборудованные водосливными устройствами. Всего в готовности находятся 12 единиц авиационной техники.

В штабе ВВО и штабах общевойсковых объединений силами дежурных смен центров управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении, сказано в сообщении.