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Сбербанк в нерабочие дни продолжит обслуживать розничных клиентов в обычном режиме

Сбербанк в нерабочие дни продолжит обслуживать розничных клиентов в обычном режиме
Фото: АГН "Москва"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Отделения Сбербанка в период утвержденных нерабочих дней в октябре и ноябре для физлиц продолжат функционировать в обычном режиме, все услуги будут доступны клиентам, говорится в сообщении банка.

Сбербанк напоминает, что режим работы индивидуален для каждого офиса, эту информацию можно уточнить на сайте, в мобильном приложении или в самом отделении кредитной организации.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы также будут работать в обычном режиме.

Списания платежей по кредитам физических лиц с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут выполняться в соответствии с подписанным клиентом кредитным договором и не будут переноситься на более поздние даты, отмечает Сбербанк.

Платежи для корпоративных клиентов в нерабочие дни, объявленные правительством, банк будет проводить в обычном режиме - то есть по графику выходных дней (30-31 октября и 4-7 ноября) и будних дней (в остальные даты).

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 31 октября, будет перенесена на 1 ноября (как обычно по воскресеньям). С 1 по 3 ноября включительно пролонгация вкладов будет осуществляться в штатном режиме. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 4-7 ноября, будет перенесена на 8 ноября.

"Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в "Сбербанк онлайн" или в отделении банка в соответствии с графиком работы", - говорится в сообщении.

Зачисление зарплат и пенсий будет осуществляться по следующему графику: 28, 29 октября и с 1 по 3 ноября - в штатном режиме; 30, 31 октября и с 4 по 7 ноября - только по договорам, по которым предусмотрена возможность и есть согласие юрлица на проведение операций в выходные и праздничные дни.

В период празднования Дня народного единства - 4 ноября - будут работать только дежурные офисы; 5 ноября - рабочий день по режиму субботы.

Для корпоративных клиентов 30-31 октября, 4-7 ноября рублевые платежи, в том числе физлицам, будут доступны в интернет-банке для клиентов с расширенным режимом счета.

При этом обслуживание корпоративных клиентов 30 и 31 октября, а также с 4 ноября по 7 ноября в отделениях банка будет приостановлено.

"Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости", - подчеркивается в сообщении.

Сбербанк Коронавирус

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