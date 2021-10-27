Из сгоревшей квартиры в Петербурге украли часы XIX века с сапфирами

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Воры посетили обгоревшую квартиру в доме на набережной реки Карповки в Петербурге, где в начале октября тушили крупный пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По данным собеседника агентства, накануне в полицию обратилась хозяйка квартиры на седьмом этаже дома на набережной реки Карповка, 30 и сообщила о краже серебряных карманных часов XIX века с сапфирами, пяти бронзовых скульптур, не представляющих художественной ценности, и фотоаппарата Leica. Похищенное оценили в 1,7 млн рублей.

Женщина уточнила, что охранная сигнализация, установленная в квартире, вышла из строя после пожара. Сама квартира также повреждена огнем и не была закрыта после работы сотрудников противопожарной службы.

Официальной информацией о данном инциденте "Интерфакс" не располагает.

Вечером 9 октября в семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30 в Петербурге загорелась мансарда на площади 800 кв. метров. Обошлось без погибших и пострадавших.

В связи с пожаром расследуется дело по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Следствие полагает, что причиной возгорания стало несоблюдение правил безопасности неустановленными сотрудниками ООО "Мастер Руф", которые проводили в доме капитальный ремонт.

Как сообщалось, генеральный директор организации Иван Малахов был задержан 15 октября. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Согласно материалам дела, при ремонте в квартире дома на набережной реки Карповки он ненадлежащим образом использовал тепловую электрическую пушку, что создало угрозу жизни и здоровью жильцов. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий.

На набережной реки Карповки, 30 находится бывший доходный дом Чубакова 1911-1912 годов постройки. Включен властями Петербурга в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.