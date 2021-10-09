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Сто человек эвакуировали из горящего дома в центре Петербурга

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС эвакуировали сто человек из горящего дома в Петроградском район Петербурга. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, данных о пострадавших не поступало.

Пожар начался на мансарде в шестиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15. Площадь пожара выросла до 800 кв.метров. Пожар тушат по третьему рангу.

На набережной реки Карповки 30/15 находится бывший доходный дом Чубакова 1911-1912 годов постройки. Включён властями Петербурга в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

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