Сто человек эвакуировали из горящего дома в центре Петербурга

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС эвакуировали сто человек из горящего дома в Петроградском район Петербурга. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, данных о пострадавших не поступало.

Пожар начался на мансарде в шестиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15. Площадь пожара выросла до 800 кв.метров. Пожар тушат по третьему рангу.

На набережной реки Карповки 30/15 находится бывший доходный дом Чубакова 1911-1912 годов постройки. Включён властями Петербурга в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.