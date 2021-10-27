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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ворвавшийся в автобус с ножами и молотком мужчина умер при задержании в Петербурге

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Неадекватный пассажир автобуса в Красносельском районе Петербурга скончался во время задержания, получив травму головы, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительной информации, утром 27 октября в автобус, следовавший по проспекту Народного ополчения, вошел мужчина с ножами и молотком в руках: он начал бить себя и резать обивку сидений. Внешние признаки позволяли сделать вывод, что пассажир был в состоянии наркотического опьянения.

Другие пассажиры покинули салон, а на место оперативно прибыли полицейские. Для задержания вооруженного правонарушителя один из сотрудников в соответствии с законом "О полиции" применил слезоточивый газ.

Мужчина, пытаясь скрыться, головой разбил боковое стекло и выпал из автобуса, ударившись об асфальт. После этого он вскочил, но был обездвижен полицейскими.

Они оказали мужчине первую помощь и вызвали скорую, однако он скончался до прибытия медиков. "По предварительным данным, причиной смерти стали передозировка наркотиков и полученные в результате падения травмы головы", - сообщает пресс-служба.

Петербург МВД

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