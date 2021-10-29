Автобусных маршрутов в Петербурге в 2022 году станет меньше на четверть

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Число автобусных маршрутов в Петербурге в следующем году сократится на четверть, сообщили "Интерфаксу" в городском комитете по транспорту.

"В 2022 году будут работать 457 "социальных" автобусных маршрута", - говорится в ответе ведомства на запрос.

В комитете отметили, что сейчас в Петербурге действует 603 автобусных маршрута (381 "социальный" и 222 "коммерческих"). В результате транспортной реформы и удаления "маршруток" с улиц города общее число маршрутов сократится на 146 (24%).

При этом уменьшится и общая протяженность маршрутов. "В большинстве случаев "коммерческие" трассы полностью или почти полностью дублировали "социальные" автобусы. В 2022 году такое дублирование исчезнет, но все межрайонные и внутрирайонные транспортные связи сохранятся", - объяснили в комитете по транспорту.

Там сообщили, что все "коммерческие" маршруты будут закрыты в три этапа: с 1 апреля, с 1 июня и с 15 июля. Параллельно их заменят "социальные" маршруты. На напряжённых направлениях количество общественного транспорта будет увеличено, а интервалы уменьшены, отметили в комитете.

Ранее комитет сообщал, что в следующем году в Петербурге появятся 92 новых маршрута.

Сейчас самые маленькие интервалы - 5 минут в будние дни - действуют на автобусных маршрутах №39 (от метро "Московская" до аэропорта "Пулково") и №115А (от метро "Рыбацкое" до Металлостроя мимо новых жилых кварталов на Советском проспекте).

В городе много маршрутов, которые работают с интервалами 6-8 минут, например №№11, 24, 27, 56, 107, 121, 127, 154 и другие.

Однако есть маршруты, где нет необходимости в большом количестве автобусов, отметили в комитете. Автобус №23 до посёлка Ново-Ковалёво, выполняет всего 12 рейсов в день. А маршрут №90 до Южного кладбища в будние дни выполняет 10 рейсов (в среднем один рейс в час).

Власти Петербурга проводят транспортную реформу, которая предполагает отказ от маршруток и переход на социальные тарифы, включая льготный проезд. В августе этого года торги на право обслуживания 347 автобусных маршрутов до 2028 года выиграли четыре частные компании: петербургские ООО "Вест-Сервис", входящее в холдинг "Питеравто" (167 маршрутов), АО "Третий парк" (113 маршрутов), ООО "Такси" (11 маршрутов) и московское ООО "Домтрансавто"(56 маршрутов).

Оставшиеся 110 маршрутов будет обслуживать городской перевозчик ГУП "Пассажиравтотранс", который работал на них и раньше.