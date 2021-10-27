Музей Таганской тюрьмы открылся в новом отеле в Москве

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Москве в лобби открывшегося 26 октября отеля Vertical Boutique, BW Signature Collection, открылся музей Центральной таганской пересыльной тюрьмы, рассказал девелопер объекта компания Becar Asset Management.

Отель обустроили в сохранившемся корпусе тюрьмы по адресу улица Малые Каменщики, 16. На сайте гостиницы она названа "камерным отелем в стиле лофт".

Экспозиция посвящена истории тюрьмы, ее порядкам и известным заключенным, истокам тюремного жаргона и фольклора.

Таганская тюрьма была построена в 1804 году по указу Александра I. Корпус, который занял отель, возвели в 1908 году для размещения квартир высокопоставленных сотрудников Таганской тюрьмы. В разное время в тюрьме сидели предприниматель Савва Мамонтов, писатель Леонид Андреев, подписавшие "Выборгское воззвание" депутаты первой Государственной думы, революционеры Николай Бауман, Леонид Красин и Анатолий Луначарский, прототип Остапа Бендера Осип Шор, священник и философ Павел Флоренский.

В конце 1950-х годов тюрьму снесли по распоряжению Никиты Хрущева, от нее сохранилось только два здания.