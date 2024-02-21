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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

В лондонской телебашне BT Tower новый владелец обустроит отель

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американский девелопер MCR Hotels договорился о покупке лондонской радиотелевизионной передающей станции BT Tower за 275 млн фунтов ($347 млн), говорится в сообщении британской телекоммуникационной группы BT.

MCR намерена превратить один из известных символов британской столицы в отель.

Башня высотой около 190 метров была построена в 1965 году в районе Фицровия, в нескольких кварталах от Британского музея. Она передавала теле- и радиосигнал из Лондона в другие регионы Великобритании, однако утратила эту функцию более десяти лет назад после перехода на новые форматы вещания. На 34-м этаже башни расположен популярный среди туристов вращающийся ресторан

MCR владеет и управляет 150 объектами недвижимости, включая отель TWA Hotel в здании бывшего центра управления полетами в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Лондон Великобритания Фицровия BT MCR BT Tower
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