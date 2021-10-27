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Приехавшие из-за границы москвичи оштрафованы на 24 млн руб. за несданный ПЦР-тест

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Более 1,9 тысяч граждан, вернувшихся из зарубежных стран и не предоставивших данные о прохождении теста на коронавирус, оштрафованы на 24 млн рублей с августа 2020 года. Об этом сообщает московское управление Роспотребнадзора.

"По результатам рассмотренных судами дел, 1 тыс. 938 гражданам присуждены штрафы на сумму 24 млн 235 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что в связи с отсутствием данных о прохождении тестирования лицам, не выполняющим установленные требования, направлено более 9 тыс. уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Ведомством также было составлено свыше 5 тыс. протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП.

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг. Усиление контроля объясняется ростом пассажиропотока после открытия некоторых стран для российских туристов.

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