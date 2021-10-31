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Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла после двух дней снижения

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявили 7 603 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось об обнаружении 7 267 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость в городе выросла на 336 случаев или на 4,6%. До этого в Москве два дня наблюдалось снижение этого показателя.

За сутки в российской столице скончалось 94 пациента с коронавирусом. Общее число погибших достигло 31 342 человека.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 5 050 москвичей. Всего от COVID-19 в столице вылечились 1 млн 593 747 жителей.

Накануне сообщалось о 97 погибших и 5 506 выздоровевших.

Общее число случаев COVID-19 в Москве на 31 октября составило 1 млн 817 391.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября Собянин ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны до 25 февраля отправить 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.

Москва во время нерабочих дней

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Хроника 09 января 2020 года – 31 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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