Патрушев заявил о причастности мигрантов Азии и Украины к наркотрафику в центре РФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Около 6 тонн наркотиков изъято из незаконного оборота в регионах центральной России в этом году - это вдвое больше, чем в предыдущем, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"В ходе проведенных в округе оперативно-профилактических мероприятий выявлены многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков. Более 600 граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины привлечено к уголовной ответственности", - сказал Патрушев.

На совещании по нацбезопасности в ЦФО он констатировал, что в 2021 году к уголовной ответственности привлечено почти 13 тысяч человек (рост составил 10%), в том числе причастных к организации контрабанды наркотиков из Центральной и Восточной Азии, а также ряда европейских стран.

Он отметил, что за этот год вдвое увеличилась раскрываемость наркопреступлений, совершенных с использованием интернета и IT-технологий.

"Однако число таких преступлений растёт. За прошедший год их количество в округе увеличилось с 6 до 10 тысяч. Такая тенденция требует дальнейшей активизации правоохранительной работы, повышения её эффективности", - заявил секретарь СБ РФ.