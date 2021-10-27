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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Патрушев заявил о причастности мигрантов Азии и Украины к наркотрафику в центре РФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Около 6 тонн наркотиков изъято из незаконного оборота в регионах центральной России в этом году - это вдвое больше, чем в предыдущем, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"В ходе проведенных в округе оперативно-профилактических мероприятий выявлены многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков. Более 600 граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины привлечено к уголовной ответственности", - сказал Патрушев.

На совещании по нацбезопасности в ЦФО он констатировал, что в 2021 году к уголовной ответственности привлечено почти 13 тысяч человек (рост составил 10%), в том числе причастных к организации контрабанды наркотиков из Центральной и Восточной Азии, а также ряда европейских стран.

Он отметил, что за этот год вдвое увеличилась раскрываемость наркопреступлений, совершенных с использованием интернета и IT-технологий.

"Однако число таких преступлений растёт. За прошедший год их количество в округе увеличилось с 6 до 10 тысяч. Такая тенденция требует дальнейшей активизации правоохранительной работы, повышения её эффективности", - заявил секретарь СБ РФ.

Совбез РФ Николай Патрушев

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