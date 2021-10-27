Суд признал законным арест бывшего вице-президента компании "ПИК" Лефеля

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на решение об аресте бывшего вице-президента крупнейшей в России строительной компании "ПИК" Александра Лефеля, задержанного по уголовному делу о мошенничестве.

"Постановление Тверского суда Москвы от 8 октября 2021 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лефеля оставлено без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду. Таким образом, Лефель останется под арестом до 7 декабря.

Защита в суде апелляционной инстанции настаивала на том, что оснований для избрания Лефелю такой строгой меры пресечения, как заключение в СИЗО, не имеется.

Лефелю предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "ПИК", компания сама обратилась в правоохранительные органы после того, как служба безопасности выявила факты злоупотреблений со стороны Лефеля в 2017-2018 годах.

Речь идет о проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядной организацией на строительство жилого комплекса в Петербурге.

Так, служба безопасности девелопера выявила факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства, при осуществлении работ на стадии "нулевого цикла".

Сумма ущерба от действий Лефеля оценивается в 100 млн руб., пояснили в "ПИК".

Сейчас, по данным суда, Лефель занимает должность директора по развитию регионов другого крупного девелопера - группы "Самолет".

"ПИК" - одна из крупнейших российских девелоперских компаний. Контролирующим акционером является Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на Московской бирже.