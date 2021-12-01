Следствие попросило суд отпустить из СИЗО бывшего вице-президента "ПИКа"

Александр Лефель Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Следствие заявило ходатайство об освобождении из-под ареста бывшего вице-президента крупнейшей в России строительной компании "ПИК" Александра Лефеля, ранее помещенного под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Как следует из базы данных Тверского суда Москвы, соответствующее ходатайство было зарегистрировано в среду. Дата рассмотрения материала пока не назначена.

Какую меру пресечения следствие просит назначить Лефелю вместо содержания под стражей - пока неизвестно.

Лефелю предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Он был арестован Тверским судом Москвы 8 октября.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "ПИК", компания сама обратилась в правоохранительные органы после того, как служба безопасности выявила факты злоупотреблений со стороны Лефеля в 2017-2018 годах. Речь идет о проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядной организацией на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге.

Служба безопасности девелопера выявила факты мошеннического расходования денег компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства, при осуществлении работ на стадии "нулевого цикла". Сумма ущерба от действий Лефеля оценивается в 100 млн рублей.

На момент ареста Лефель занимал должность директора по развитию регионов другого крупного девелопера - группы "Самолет".

"ПИК" - одна из крупнейших российских девелоперских компаний. Контролирующим акционером является Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на "Московской бирже".