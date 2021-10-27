Эксперт оценила число жителей Подмосковья с иммунитетом к COVID в 4 млн человек

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Подмосковье порядка 4 млн человек переболели или вакцинировались от коронавирусной инфекции, сообщила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш.

"Четыре миллиона человек это те, которые вакцинированы или переболели. Естественно, это как раз та прослойка, о которой мы можем говорить - эта прослойка имеет иммунитет", - сказала Труш на заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению в среду.

По словам специалиста, темпы вакцинации в Подмосковье снизились по сравнению пиковыми показателями в июне-июле.

Она назвала муниципалитеты, где вакцинация идет наиболее активными темпами и составляет 60%. В их числе - Руза, Красногорск, Наро-Фоминск, Истра и Волоколамск.