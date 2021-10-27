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Начата проверка в томском ковидарии, куда под видом врача проник внук пациентки

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Замгубернатора Томской области по соцполитике Алена Левко инициировала служебную проверку в респираторном госпитале медсанчасти №2 в связи с публикацией в СМИ информации о нарушениях, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Ранее местные СМИ сообщили, что внук пожилой пациентки респираторного госпиталя на базе медсанчасти №2, переодевшись в врача, три дня ухаживал за своей бабушкой, которой, как утверждается, не оказывался должный уход и лечение.

"Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19. В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности", - цитирует пресс-служба слова Левко.

Проверку будет проводить департамент здравоохранения Томской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.

Томская область коронавирус

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