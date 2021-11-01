Выявлены нарушения в томском госпитале, куда под видом врача проник внук пациентки

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Росздравнадзор выявил нарушения в респираторном госпитале медсанчасти №2 в Томске, где внук пациентки с коронавирусом трое суток ухаживал за ней, выдавая себя за медика, сообщило территориальное управление ведомства.

Проверка выявила в госпитале нарушения федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан" в части оказания доступной и качественной медицинской помощи. Медсанчасти выдали предписание устранить нарушения.

Департамент здравоохранения Томской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора начали проверку в этом госпитале 27 октября по поручению вице-губернатора Алены Левко. Его решили проверить после публикаций о том, что внук пожилой пациентки пробрался в красную зону к бабушке, ухаживал за ней трое суток и обнаружил, что она не получала должного ухода и лечения. Он снял в больнице видео, с которым собирался попасть на прием к председателю СКР Александру Бастрыкину. По его словам, ему пришлось покинуть больницу, когда настоящие сотрудники его заметили и стали выяснять, кто он и откуда.

Бабушка этого мужчины умерла 30 октября.

Вице-губернатор Алена Левко назвала недопустимой ситуацию на видео из респираторного госпиталя, "как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19".

Свои проверки инициировали также Росздравнадзор, прокуратура и СКР.