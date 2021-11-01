Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Выявлены нарушения в томском госпитале, куда под видом врача проник внук пациентки

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Росздравнадзор выявил нарушения в респираторном госпитале медсанчасти №2 в Томске, где внук пациентки с коронавирусом трое суток ухаживал за ней, выдавая себя за медика, сообщило территориальное управление ведомства.

Проверка выявила в госпитале нарушения федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан" в части оказания доступной и качественной медицинской помощи. Медсанчасти выдали предписание устранить нарушения.

Департамент здравоохранения Томской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора начали проверку в этом госпитале 27 октября по поручению вице-губернатора Алены Левко. Его решили проверить после публикаций о том, что внук пожилой пациентки пробрался в красную зону к бабушке, ухаживал за ней трое суток и обнаружил, что она не получала должного ухода и лечения. Он снял в больнице видео, с которым собирался попасть на прием к председателю СКР Александру Бастрыкину. По его словам, ему пришлось покинуть больницу, когда настоящие сотрудники его заметили и стали выяснять, кто он и откуда.

Бабушка этого мужчины умерла 30 октября.

Вице-губернатор Алена Левко назвала недопустимой ситуацию на видео из респираторного госпиталя, "как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19".

Свои проверки инициировали также Росздравнадзор, прокуратура и СКР.

Хроника 09 января 2020 года – 01 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Росздравнадзор Томская область коронавирус Томск

Новости по теме

Новости

Александр Бастрыкин: в России назрел вопрос кодификации миграционного законодательства

Александр Бастрыкин: в России назрел вопрос кодификации миграционного законодательства

Глава Тувы сообщил, что погибшие девочки были сброшены с балкона

В Новосибирске трое рабочих провалились в яму с кипятком в подвале лицея

Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 ноября

Пандемия коронавируса

Медведев призвал страны мира поступиться геополитикой и взаимно признать COVID-вакцины

Медведев призвал страны мира поступиться геополитикой и взаимно признать COVID-вакцины

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела в Донбассе

Что произошло за день: воскресенье, 31 октября

Участнице съемок на фоне Исаакиевского собора не стали избирать меру пресечения

В России число новых случаев COVID за сутки приблизилось к 41 тысяче

В России число новых случаев COVID за сутки приблизилось к 41 тысяче
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });