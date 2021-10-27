Первым компонентом от COVID-19 в России привились 67,8% от планового числа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В России первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 67% населения от планового числа, которое составляет 80%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

На совещании с регионами о ситуации с распространением COVID-19, работе системы здравоохранения и ходе вакцинации она уточнила, что наиболее низкие показатели по вакцинации в Томской, Владимирской областях и Алтайском крае. Вакцинация лиц старше 60 лет ниже среднероссийского уровня в трех регионах - Владимирской, Свердловской областях и Красноярском крае.

По состоянию на 22 октября вакцинация первым компонентом вакцины от COVID-19 проведена 53 511 786 раз, вакцинация полного цикла - 49 161 150 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%.