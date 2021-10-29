В России сделали более 56,7 млн уколов первым компонентом вакцины от COVID

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В России сделано более 56,7 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, вакцинация полного курса сделана более 50,9 млн раз, уровень коллективного иммунитета составляет 46,8%, сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

В оперштабе напомнили, что вакцинация от COVID-19 в РФ бесплатная и доступна для любого гражданина России от 18 лет, если нет медицинских противопоказаний.

Первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили 5 млн 537 тыс. 262 жителей, оба компонента - 5 млн 6 тыс. 956, следует из данных на 29 октября, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф". Коллективный иммунитет составил 62,7%.

Неделю назад, по данным сайта, в Москве первый компонент вакцины получили 5 млн 330 тыс. 629 человек, оба - 4 млн 894 тыс. 357.

По данным сайта, Москва соответствует только одному критерию региона, свободного от COVID-19: охват тестированием не менее 200 человек на 100 тысяч населения. Город не соответствует следующим критериям: заболеваемость не более 30 случаев на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тысяч населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива.

В РФ с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

3 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом в РФ необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80%, для этого нужно привить более 90 млн человек. На сегодняшний день, по заявлению властей, уровня иммунитета недостаточно для обеспечения нормализации ситуации с коронавирусом.

В связи с этим власти призвали население использовать нерабочие дни, чтобы получить прививку, и тем самым остановить распространение пандемии.