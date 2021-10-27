Пожар в ижевской COVID-больнице потушили

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В средув коронавирусном отделении ижевской больницы произошел пожар из-за возгорания в подсобном помещении, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"27 октября произошло возгорание подсобном помещении в неврологическом отделении на седьмом этаже ижевской ГКБ №6 по адресу: Труда, 1", - написал Бречалов в соцсети.

Он отметил, что возгорание ликвидировано, никто не пострадал. Были эвакуированы 74 пациента.

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил журналистам, что 52 пациента, которые находились на кислородотерапии, размещены на других этажах. Порядка 23 пациентов переправляются в другой корпус больницы. Всем им оказывается необходимая помощь, добавил премьер.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу" о возгорании в ГКБ №6 Ижевска. Он уточнял, что, по предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.