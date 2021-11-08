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Причиной пожара в ковид-больнице в Ижевске названы дефектные лампы

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в ковид-отделении больницы в Ижевске произошел из-за недостатков конструкции светодиодных светильников, сообщил на совещании у главы Удмуртии начальник ГУ МЧС по региону Петр Фомин.

Он объяснил, что на торгах закупают дешевое оборудование. В Удмуртии зафиксировали уже три случая их возгорания.

Пожар в ковид-стационаре ГКБ-6 в Ижевске случился вечером 27 октября в подсобном помещении на седьмом этаже. Из больницы были выведены пациента, никто не пострадал, пожар потушили.

Ижевск Удмуртия коронавирус МЧС Петр Фомин

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