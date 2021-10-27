Беспилотным дронам одобрили "цифровую песочницу"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Экспертная группа при АНО "Цифровая экономика" одобрила предложение об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций ("цифровой песочницы") для эксплуатации беспилотных авиационных систем в Томской области, подтвердили "Интерфаксу" в АНО "Цифровая экономика".

"В рамках эксперимента первые беспилотники могут подняться в воздух уже в 2022 году, параллельно с разработкой специальной инфраструктуры системы управления опытным районом", - сообщил заместитель генерального директора, директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.

В рамках "песочницы" планируется обеспечить условия для выполнения функциональных сервисов, выполняемых с применением грузовых беспилотных дронов с максимальной взлетной массой более 30 кг для доставки широкого спектра грузов (от 0,1 кг до 1500 кг), аэрофотосъемки и сельскохозяйственных работ.

Срок действия экспериментального правового режима составляет три года. Инициативное предложение было выдвинуто ООО "Региональный оператор "Беспилотные системы" (ООО "РОБС"), всего в работе песочницы намерены принять участие 13 организаций. В рамках эксперимента предлагается отказаться от ряда требований Воздушного кодекса ведомственных документов Минтранса, регулирующих допуск беспилотных воздушных судов к эксплуатации, допуск эксплуатантов к выполнению воздушных перевозок и авиационных работ, профессиональную подготовку внешних пилотов, их медицинское освидетельствование, а также использование воздушного пространства для применения беспилотников.

"Минэкономразвития России как разработчик программы экспериментального правового режима по использованию беспилотных авиационных систем для грузоперевозок полагает, что пилотный проект в Томской области - трамплин для трансформации всей логистической системы нашей страны", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что еще до старта эксперимента к нему присоединились 13 крупных компаний-производителей дронов. "Потенциальный объем рынка грузоперевозок с помощью беспилотников в России исчисляется миллиардами рублей с учетом масштабов страны и труднодоступности некоторых районов. При этом выиграет не только бизнес, но и рядовой потребитель благодаря снижению стоимости доставки и в конечном счете - цен на товары. Сейчас Минэкономразвития прорабатывает программу аналогичного ЭПР с "Почтой России" для запуска большегрузных дронов в отдельных регионах Дальнего Востока"", - отметили в пресс-службе.

Предполагается, что управлять дронами будут внешние пилоты, которые будут формировать план полета, задавая ключевые точки маршрута, высоту и скорость полета, и направлять его авиационным властям. На протяжении полета пилот также будет осуществлять непосредственное управление дроном и корректировать полетное задание (автоматический режим может быть активирован в случае потери сигнала).

Как следует из заявки на создание "песочницы", сервис доставки грузов с помощью дронов позволит обслуживать удаленные и труднодоступные территории, где сейчас доставка грузов осуществляется либо сезонно, либо с помощью авиатранспорта, что экономически нецелесообразно для перевозки мелких грузов. В сфере аэрофотосъемки большегрузные дроны, обладающие повышенной автономностью, будут востребованы при обследование трубопроводов, линий электропередач и других инфраструктурных объектов. В сельском хозяйстве они позволят реализовать принципы "точного земледелия", сделать проведение авиахимических работ более безопасным для человека и расширить географию его применения, говорится в документе.