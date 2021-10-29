Минтранс согласовал эксперимент "Почты России" по доставке дронами в 4 регионах

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "Почта России" подготовила и направила в Минэкономразвития проект программы установления экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере беспилотных авиационных систем на своей экспериментальной маршрутной сети в 4 регионах сроком на 3 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

ЭПР предлагается установить на Чукотке, Камчатке, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Программа уже согласована с Минтрансом, сказал источник.

По словам собеседника "Интерфакса", в октябре проект обсуждался на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Минэкономразвития по итогам совещания было поручено совместно с "Почтой России" доработать проект программы, направить соответствующие предложения в заинтересованные федеральные органы власти и высшие органы власти регионов, на территории которых предлагается установить ЭПР. "Почта России" должна до 1 ноября представить в правительство предложения по организационной модели функционирования и эксплуатации беспилотников на экспериментальной маршрутной сети.

Как говорится в проекте программы, в рамках ЭПР планируется обеспечить условия для доставки почты/грузов, а также аэрофотосъемки с применением беспилотных воздушных судов (БВС) с максимальной взлетной массой более 30 кг.

"Создание нового вида транспортного сервиса с применением беспилотных авиационных систем (БАС) дополнит существующую схему доставки почты и грузов, что позволит обслуживать удаленные и труднодоступные территории на экспериментальной маршрутной сети, повысив скорость осуществления доставки", - рассчитывают в "Почте России".

В настоящее время доставка почты и грузов на такие территории осуществляется либо сезонно, либо пилотируемым воздушным транспортом большой грузоподъемности, что не обеспечивает должной оперативности и экономически неоправданно для перевозки легких грузов, отмечается в программе.

"Целевое состояние транспортных сервисов с применением БАС позволит сделать коммерчески привлекательной доставку такого типа грузов и почты и обеспечить оперативную связь с большинством территорий Российской Федерации независимо от наличия наземных путей сообщения", - уверены авторы программы.

Отмечается, что использование крупногабаритных беспилотников для аэрофотосъемочных работ расширит возможности по предоставлению такого типа сервисов за счет повышения автономности беспилотных воздушных судов, а также одновременного решения широкого круга задач.

На опытных территориях, где будет установлен ЭПР, особое внимание будет уделено обеспечению безопасности всех участников воздушного движения, в том числе не являющихся субъектами ЭПР.

За период ЭПР планируется открыть 48 маршрутов для авиаперевозок в 64 населенных пункта и увеличить скорость доставки в 1,8 раза.

"Результатом введения ЭПР станет существенное прогнозируемое увеличение количества полетов беспилотных воздушных судов. Также будут создаваться и применяться новые типы и модели беспилотной авиатехники", - говорится в программе.

Как отмечается в документе, в настоящее время авиационные работы с использованием беспилотников с максимальной взлетной массой более 30 кг не осуществляются, в том числе из-за ограничений в нормативно-правовой базе. Чтобы устранить эти барьеры, в программе предлагается не применять в рамках ЭПР ряд положений Воздушного кодекса и некоторых федеральных авиационных правил.

Маршрут полета беспилотника должен будет проходить за пределами границ крупных населенных пунктов (если взлет или посадка не производятся из них); не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок (если взлет или посадка не производятся из них); вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации; за пределами запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в соответствии с законом "О государственной охране".

Программой предусмотрено обязательное страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу. Минимальная сумма страхования ответственности должна быть не менее 1 млн рублей на каждый беспилотник, используемый в ЭПР.

Кроме того, субъекты ЭПР - эксплуатанты беспилотников должны обеспечить страхование жизни и здоровья членов авиаперсонала, задействованного в эксплуатации дронов в ЭПР. Размер страхования каждого сотрудника должен быть не менее 500 тыс. рублей.

Ранее "Почта России" уже заключила соглашения с руководством Камчатки, Чукотки, ХМАО и ЯНАО соглашения о развитии беспилотной авиадоставки.