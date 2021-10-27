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Госкомиссия допустила к старту "Союз" с космическим грузовиком "Прогресс МС-18"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госкомиссия приняла решение о готовности к заправке и пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая в четверг ночью доставит на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18", сообщает в среду "Роскосмос" в твиттере.

Старт запланирован на 03:00 по московскому времени с площадки №31. В 23:25 начнется заправка керосином. Полет пройдет по двухсуточной схеме, корабль должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС) 30 октября в 4:34 по московскому времени.

По данным госкорпорации, на борту корабля около 1 490 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для внекорабельной деятельности, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й основной экспедиции, а также укладки для проведения космических экспериментов "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Структура" и "Фотобиореактор".

Кроме того, на МКС должны быть доставлены 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник" и 43 кг сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода, сообщили в "Роскосмосе".

Союз Прогресс МС-18 МКС Роскосмос

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