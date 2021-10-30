Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Космический грузовик "Прогресс МС-18" в субботу состыкуется с МКС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18", стартовавший в четверг с космодрома Байконур, в субботу должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС).

Стыковка к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции состоится в 04:34 мск. Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш и российских членов экипажа экспедиции МКС-66 - космонавтов "Роскосмоса" Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

28 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-18". Пуск прошел штатно в 03:00 мск со стартовой площадки №31.

По данным госкорпорации, на борту корабля около 1 490 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для внекорабельной деятельности, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й основной экспедиции, а также укладки для проведения космических экспериментов "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Структура" и "Фотобиореактор".

Кроме того, на МКС должны быть доставлены 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник" и 43 кг сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода, сообщили в "Роскосмосе".

Роскосмос МКС Прогресс МС-18

Новости по теме

Новости

Илон Маск заявил о планах открыть университет технологий и наук в Техасе

Илон Маск заявил о планах открыть университет технологий и наук в Техасе
Пандемия коронавируса

Разведка США сочла, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

США по итогам расследования подтвердили рыночный статус экономики РФ

Парламент Польши одобрил проект строительства стены на границе с Белоруссией

Парламент Польши одобрил проект строительства стены на границе с Белоруссией

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Brent подешевела до $84,12 за баррель

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Ливан официально запросил у РФ снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута

Ливан официально запросил у РФ снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута

Молдавия объявила тендер на закупку за четыре дня 12 млн куб. м газа

Молдавия объявила тендер на закупку за четыре дня 12 млн куб. м газа

Путин 30-31 октября примет участие в саммите G20 в формате видеоконференции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });