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"Союз" с космическим грузовиком "Прогресс МС-18" стартовал к МКС

"Союз" с космическим грузовиком "Прогресс МС-18" стартовал к МКС
Архивное фото
Фото: Роскосмос/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-18" стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведет "Роскосмос".

Ракета стартовала штатно в 03:00 по московскому времени с площадки №31. Спустя девять минут грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС.

Полет пройдет по двухсуточной схеме. Корабль должен пристыковаться к МКС утром 30 октября.

В честь 800-летия Нижнего Новгорода, которое отмечают в 2021 году, на ракету была нанесена специальная праздничная символика - изображение под хохлому наклеили на боковые блоки первой и третьей ступени ракеты.

По данным госкорпорации, на борту корабля около 1 490 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для внекорабельной деятельности, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й основной экспедиции, а также укладки для проведения космических экспериментов "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Структура" и "Фотобиореактор".

Кроме того, на МКС должны быть доставлены 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник" и 43 кг сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода, сообщили в "Роскосмосе".

Союз Прогресс МС-18 МКС Роскосмос

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