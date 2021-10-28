Беспилотники помогли задержать браконьеров в нацпарке в Приморье

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Беспилотники помогли задержать несколько групп браконьеров, ловивших рыбу лососевых пород в национальном парке "Земля леопарда".

"За время путины при помощи беспилотников были обнаружены и обезврежены шесть групп браконьеров. Беспилотники фиксируют нарушителей с поличным, благодаря чему мобильный штаб моментально получает их точные координаты", - сообщила пресс-служба особо охраняемой природной территории.

Специалисты отмечают, что беспилотные летательные аппараты Zala концерна "Калашников" летают очень высоко и бесшумно, так что браконьеры их не видят. Отслеживать злоумышленников на большом расстоянии позволяет дальнобойная оптика с 60-кратным увеличением. Каждый беспилотник оснащен тепловизором, поэтому наблюдения ведутся даже по ночам в условиях плохой видимости.

Ежегодно в середине осени в реки Хасанского района, где расположен нацпарк, на нерест из океана заходят сима и кета. Обилие красной рыбы привлекает к рекам браконьеров, и государственные инспекторы "Земли леопарда" проводят круглосуточные рейды по защите рек.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Земля леопарда" создано 21 мая 2012 года. Под его руководством находятся особо охраняемые природные территории Приморского края: государственный природный биосферный заповедник "Кедровая падь" (старейший на Дальнем Востоке) и национальный парк "Земля леопарда".