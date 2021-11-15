Среди задержанных в Якутии браконьеров оказались сотрудники правоохранительных органов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники федеральных правоохранительных органов подозреваются в незаконной охоте на северного оленя в Нюрбинском районе Якутии, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

С 30 октября по 9 ноября госинспекторы во время рейда проверили более 50 охотников, составили 22 административных протокола.

Группа из 5 человек убила 13 особей дикого северного оленя и одного соболя на территории зоны абсолютного покоя (местность Ого-Унуохтаах) ресурсного резервата "Сюгджэр". Именно среди них были выявлены сотрудники федеральных правоохранительных органов.

ОМВД по Нюрбинскому району возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ, расследование дела взято прокуратурой республики на контроль. Дело передано в Нюрбинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Якутии.