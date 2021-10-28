Карымский вулкан на Камчатке выбросил четырехкилометровый столб пепла

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский в четверг днем выбросил столб пепла на высоту до 4 тыс. метров над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф на высоте до 4 км над уровнем моря протянулся на 9 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении вулканологов.

KVERT установила для Карымского вулкана один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет.

"Пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано", - сказали в МЧС.

Это уже третий выброс на Карымском за три дня. Во вторник и среду вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 2,5 км над уровнем моря. Тогда пеплопадов в населенных пунктах тоже не было.

Карымский - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 1 536 метров