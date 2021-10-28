Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Карымский вулкан на Камчатке выбросил четырехкилометровый столб пепла

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский в четверг днем выбросил столб пепла на высоту до 4 тыс. метров над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф на высоте до 4 км над уровнем моря протянулся на 9 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении вулканологов.

KVERT установила для Карымского вулкана один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет.

"Пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано", - сказали в МЧС.

Это уже третий выброс на Карымском за три дня. Во вторник и среду вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 2,5 км над уровнем моря. Тогда пеплопадов в населенных пунктах тоже не было.

Карымский - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 1 536 метров

Камчатка Карымский вулкан

Новости

"Союз" с космическим грузовиком "Прогресс МС-18" стартовал к МКС

"Союз" с космическим грузовиком "Прогресс МС-18" стартовал к МКС

Суд в Москве отправил под домашний арест экс-главу "Автодора" Кельбаха

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района по делу об убийстве подруги

Обвиняемый в убийстве банкира Яхонтова, его жены и сына заочно арестован

Что произошло за день: среда, 27 октября

РКН нашел более 2,4 тыс. запрещенных в РФ материалов, которые не удалил YouTube

РКН нашел более 2,4 тыс. запрещенных в РФ материалов, которые не удалил YouTube

На причастность к убийству банкира Яхонтова проверят его бывшего бизнес-партнера

Сенатор Львова-Белова станет новым детским омбудсменом

Сенатор Львова-Белова станет новым детским омбудсменом

Главкосмос договорился о полете 4 космических туристов к МКС в 2024 году

Главкосмос договорился о полете 4 космических туристов к МКС в 2024 году

Суд Петербурга выпустил из-под стражи вдову рэпера Картрайта

Суд Петербурга выпустил из-под стражи вдову рэпера Картрайта
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });