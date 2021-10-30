Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский в субботу утром выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф на высоте до 2,5 км над уровнем моря протянулся на 28 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

В Главном управлении МЧС по Камчатскому краю в свою очередь "Интерфаксу" сообщили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет, выпадение пепла в жилых районах не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там также нет.

KVERT установила для Карымского вулкана один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации.

Карымский (высота - 1536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.