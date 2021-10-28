Бизнесмены завысили на 120% цены на продукты в сельских магазинах на Ямале

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа выявила факт значительного завышения цен на социально значимые продукты питания в селе Красноселькуп, сообщает в четверг пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"Установлено, что индивидуальными предпринимателями на 120% завышались цены на лук, яблоки, капусту, картофель, растительное масло и другие товары", - уточняется в сообщении.

Прокурор района внес представления хозяйствующим субъектам об устранении нарушений закона. В отношении предпринимателей возбудил дела по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

По результатам их рассмотрения цены на продукты питания приведены в соответствие с требованиями закона. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.