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Олег Газманов поддержал Вадима Самойлова и выступил за закрытие "Ельцин Центра"

Олег Газманов поддержал Вадима Самойлова и выступил за закрытие "Ельцин Центра"
Олег Газманов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Композитор, продюсер и певец Олег Газманов поддержал музыканта Вадима Самойлова, который с нецензурной речью выступил в "Ельцин Центре".

"Я бы закрыл "Ельцин Центр", 100%. (...) Молодец Самойлов, что открыто это все рассказал. И вы посмотрите, какие настроения в обществе, сколько людей его поддержали. (...) Очень многие сейчас не понимают, чем живет народ", - сказал Газманов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также призвал прислушаться и сделать то, что "хотят люди".

Ранее в соцсетях появилось видео выступления Вадима Самойлова во время фестиваля "Уральская ночь музыки" (UralMusicNight) в "Ельцин Центре", в ходе которого он нецензурно высказал свое негативное мнение относительно деятельности центра.

После выступления музыканта "Ельцин Центр" заявил, что намерен прекратить сотрудничество с организаторами UralMusicNight.

"Свое выступление он (Самойлов - ИФ) закончил в устном жанре. Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними - и к "Ельцин Центру", на сцене которого выступал. Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. Команда "Ельцин Центра" считает невозможным оставить выходку господина Самойлова без ответа. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть Самойлова в стенах Ельцин Центра", - говорится в сообщении.

Екатеринбург Ельцин Центр Олег Газманов Вадим Самойлов

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