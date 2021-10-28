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Минюст РФ разработал проект нового КоАП

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции завершило разработку проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, до внесения его в правительство предстоит еще несколько этапов согласования, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В октябре 2021 года Минюстом России по итогам состоявшегося обсуждения сформирована новая редакция проекта нового КоАП и связанных с ним законопроектов", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс" в ответ на запрос.

В ведомстве отметили, что в настоящее время законопроекты направлены на согласование в заинтересованные органы государственной власти и организации (всего 96 адресатов, включая предпринимательские объединения).

По результатам согласования тексты законопроектов будут вынесены для одобрения межведомственной рабочей группой по подготовке законов, после чего - размещены на портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) одновременно с направлением в Минэкономразвития "для подготовки заключения по результатам оценки регулирующего воздействия", - заявили в пресс-службе.

Там добавили, что внести в правительство РФ законопроекты планируется после завершения всех процедур, предусмотренных регламентом кабинета министров.

Как сообщалось, подготовленный министерством проект нового КоАП, предусматривающий ряд существенных изменений действующих и введение новых составов правонарушений и видов ответственности, был обнародован 30 января 2020 года. Предполагалось, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года. Также Минюст обнародовал проект нового свода законов - Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Минюст РФ

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