Штраф за опасное вождение появился в новой редакции КоАП

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Наказание водителей штрафом за опасное вождение впервые появилось в новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно статье 21.14 проекта Кодекса, "нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет наложение административного штрафа в размере 3 тысяч рублей".

Термин "опасное вождение" был введен в правила дорожного движения постановлением правительства РФ от 30 мая 2016 года и трактуется как неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдении безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резком торможении, за исключением экстремальных ситуаций, препятствовании обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации.

До настоящего времени российское административное законодательство не предусматривает какой-либо ответственности за такие действия.

Ранее в четверг в пресс-службе Минюста "Интерфаксу" сообщили, что ведомство завершило разработку проекта нового КоАП РФ, в ближайшее время он будет внесен в правительство.