Минфин отметил поступление в бюджет 47 млрд рублей от экспортной пошлины на зерно

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российский бюджет к данному моменту получил 47 млрд рублей от экспортной пошлины на зерно, сообщил в Госдуме министр финансов Антон Силуанов. Депутааты рассматривают проект трехлетнего бюджета.

Глава Минфина напомнил, что 10 млрд рублей уже возвращено аграриям.

"Оставшиеся средства в настоящее время анализируются Минсельхозом - на какие направления направить. В ближайшее время правительство примет это решение. Все поступления от пошлин будут направлены на сельское хозяйство", - подчеркнул он.

Согласно проекту бюджета, в 2022 году поступления от экспортных пошлина на зерно составят 58 674,7 млн рублей, в 2023 году - 63 063,9 млн рублей, в 2024 году - 67 070,9 млн рублей.

С 15 февраля 2021 года пошлина на экспорт пшеницы составляла 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро за тонну. С этой же даты начали действовать пошлины и на экспорт кукурузы (25 евро) и ячменя (10 евро).

Со 2 июня включился механизм плавающей пошлины, так называемый зерновой демпфер, который предусматривает возврат аграриям средств от экспортных пошлин. Он распространяется на пшеницу, кукурузу и ячмень. Пошлина рассчитывается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составляет 70% от превышения этого показателя.