Эксперты оценили снижение экспорта пшеницы из РФ в октябре до 2,8-3 млн т

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из России в октябре снизится до 2,8-3 млн тонн с почти 4,7 млн тонн в сентябре, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс".

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, снижение ожидается под влиянием растущей пошлины и переориентации продаж на внутренний рынок. "В ноябре-декабре возможно частичное восстановление объемов экспорта за счет дальнейшего роста экспортных цен на фоне стабильной ценовой ситуации внутри страны", - считает он.

Павенский сообщил, что, по уточненным данным, экспорт пшеницы в сентябре этого года стал вторым по объему для этого месяца после рекордного прошлого сезона. Он составил около 4,7 млн тонн, включая страны ЕАЭС. Это ниже, чем год назад, когда экспорт достиг рекордных 5,2 млн тонн, но выше предыдущих сезонов, когда он составлял от 4,2 млн до 4,5 млн тонн, пояснил эксперт.

Основными покупателями стали Иран – 1,29 млн тонн (27% от всего экспорта), Турция – 0,84 млн тонн, Египет – 0,46 млн тонн, Бангладеш и Нигерия – по 210 тыс. тонн. Продолжились поставки в недавно открытые для российской пшеницы Саудовскую Аравию и Алжир. В декабре ожидается возобновление поставок в Пакистан (по результатам тендера). В прошлом сезоне Пакистан импортировал 1,5 млн тонн пшеницы, напомнил он.

Павенский сообщил, что экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в октябре за неделю выросли на $2, до $307 за тонну (FOB). Цена на ноябрь составляет в среднем $312 за тонну.

Внутренний российский рынок в европейской части России преимущественно был стабилен, в Сибири укрепился на фоне казахстанского спроса. Цены EXW на пшеницу 4-й класса (протеин 12,5%) на юге оставались на уровне 15 200-15 700 рублей за тонну (без НДС), в центре – 14 800-15 200 рублей. В Сибири цены на пшеницу выросли на 250 рублей, до 14 500-15 400 рублей за тонну.