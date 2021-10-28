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Для авторов скандального фото на фоне Покровского собора запросили почти по году колонии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сторона обвинения попросила назначить по десять месяцев колонии общего режима блогеру Руслани Талабджона (Руслан Бобиев) и модели Анастасии Чистовой (Ася Акимова) по делу о скандальной фотосессии на фоне Храма Василия Блаженного (Покровский собор в Москве).

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тверского суда Москвы. Оглашение приговора по делу назначено на пятницу, 29 октября, в 12:30.

Дело рассматривает мировой судья участка N370 Тверского района.

Молодым людям вменяются действия, выразившие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Поводом для дела стало получившее резонанс в интернете фото, где блогер и модель в куртке с надписью "полиция" имитируют половой акт на фоне Храма Василия Блаженного в Москве.

Ранее блогер был арестован за неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) в административном порядке на десять суток с последующим выдворением из РФ, Чистова за аналогичное правонарушение получила десять суток административного ареста.

Москва

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