Участникам фотопровокации на фоне Василия Блаженного дали по 10 месяцев

Блогер Руслан Бобиев и Анастасия Чистова во время судебного заседания Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Москве Тверской суд приговорил к десяти месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслани Талабджона (Руслана Бобиева) и модель Анастасию Чистову (Асю Акимову) за скандальную фотосессию на фоне собора Василия Блаженного. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Ровно такие сроки попросило для них гособвинение.

Мировой судья участка №370 Тверского района признал их виновными в совершении публичных действий, выразивших явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК).

Поводом для суда стала публикация фотографии, на которой подсудимые имитировали оральный секс. Девушка была сфотографирована сзади, на ней была куртка с надписью "полиция" на спине. На заднем плане вдалеке был собор Василия Блаженного.

1 октября Замоскворецкий суд постановил выдворить Бобиева из России за нарушение режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП) и оштрафовал его на 5000 рублей. Кроме того, он и Акимова получили по десять суток ареста за неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).