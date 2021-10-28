В Подмосковье пока не планирют вводить комендантский час

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в Подмосковье пока позволяет избежать введения комендантского часа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Комендантский час - это крайняя мера. Слава богу мы можем себе позволить другие режимы", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

По его словам, комендантский час требуется в "крайне сложной ситуации".

Губернатор призвал жителей Подмосковья соблюдать изоляционный режим, чтобы избежать худших сценариев развития ситуации с COVID-19.