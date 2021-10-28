Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Подмосковье пока не планирют вводить комендантский час

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в Подмосковье пока позволяет избежать введения комендантского часа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Комендантский час - это крайняя мера. Слава богу мы можем себе позволить другие режимы", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

По его словам, комендантский час требуется в "крайне сложной ситуации".

Губернатор призвал жителей Подмосковья соблюдать изоляционный режим, чтобы избежать худших сценариев развития ситуации с COVID-19.

Подмосковье Андрей Воробьев

Новости

Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил заполняемость в 70% на мероприятиях с QR-кодами

Что произошло за день: четверг, 28 октября

РКН составил 2 протокола на "Муз-ТВ" за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних

В Петербурге с 8 ноября вводят дополнительные антиковидные меры

В Петербурге с 8 ноября вводят дополнительные антиковидные меры

Адвокат Павлов сообщил, что объявлен в розыск

Адвокат Павлов сообщил, что объявлен в розыск

Взрыв дома в Набережных Челнах будут расследовать как убийство

Суд дисквалифицировал мэра Геленджика за административное правонарушение

Пандемия коронавируса

В Воронежской области COVID-больных начали размещать в роддомах

Производители алкоголя предложили усилить контроль за самогоноварением в РФ

Производители алкоголя предложили усилить контроль за самогоноварением в РФ

РКН заблокировал сайт "Проекта" за материалы нежелательной НПО

РКН заблокировал сайт "Проекта" за материалы нежелательной НПО
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });