Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Подмосковье могут ввести QR-коды после 8 ноября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти Подмосковья допускают введение QR-кодов для посещения мероприятий и ресторанов после 8 ноября, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Я допускаю вполне, что после 8 ноября мы должны открыть все услуги, массовые, рестораны и так далее. И с большой вероятностью это будет по QR-кодам", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

В РоссииВ Подмосковье пока не планирют вводить комендантский часЧитать подробнее

С 28 октября по 7 ноября в регионе установлен период нерабочих дней.

В эти дни в Подмосковье приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку; работа объектов розничной торговли и торгово-развлекательных центров, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе и с доставкой.

Подмосковье Андрей Воробьев

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил заполняемость в 70% на мероприятиях с QR-кодами

Что произошло за день: четверг, 28 октября

РКН составил 2 протокола на "Муз-ТВ" за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних

В Петербурге с 8 ноября вводят дополнительные антиковидные меры

В Петербурге с 8 ноября вводят дополнительные антиковидные меры

Адвокат Павлов сообщил, что объявлен в розыск

Адвокат Павлов сообщил, что объявлен в розыск

Взрыв дома в Набережных Челнах будут расследовать как убийство

Суд дисквалифицировал мэра Геленджика за административное правонарушение

Пандемия коронавируса

В Воронежской области COVID-больных начали размещать в роддомах

Производители алкоголя предложили усилить контроль за самогоноварением в РФ

Производители алкоголя предложили усилить контроль за самогоноварением в РФ

РКН заблокировал сайт "Проекта" за материалы нежелательной НПО

РКН заблокировал сайт "Проекта" за материалы нежелательной НПО
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });