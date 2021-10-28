В Подмосковье могут ввести QR-коды после 8 ноября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти Подмосковья допускают введение QR-кодов для посещения мероприятий и ресторанов после 8 ноября, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Я допускаю вполне, что после 8 ноября мы должны открыть все услуги, массовые, рестораны и так далее. И с большой вероятностью это будет по QR-кодам", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

С 28 октября по 7 ноября в регионе установлен период нерабочих дней.

В эти дни в Подмосковье приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку; работа объектов розничной торговли и торгово-развлекательных центров, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе и с доставкой.