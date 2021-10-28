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В Петербурге с 8 ноября вводят дополнительные антиковидные меры

В Петербурге с 8 ноября вводят дополнительные антиковидные меры
Фото: Valya Egorshin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Александр Беглов подписал поправки к постановлению правительства Петербурга №121 об антикоронавирусных мерах, сообщила пресс-служба его администрации.

"С 8 ноября вводятся следующие ограничения: предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (...) объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, работодателям рекомендовано перевести работающих граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями на дистанционный режим на четыре недели для прохождения вакцинации (в случае отсутствия у них медицинских противопоказаний).

Кроме того, работодателям рекомендовано освободить от работы на два дня с сохранением зарплаты сотрудников при получении первого и (или) второго компонентов вакцины в день прививки и на следующий день.

С 30 октября непривитым неработающим гражданам старше 60 лет рекомендовано не покидать места проживания, за исключением вынужденного выхода из дома для обращения за экстренной медицинской помощью и случаев угрозы жизни и здоровью, а также для приобретения товаров или получения услуг, реализация которых не ограничена постановлением, для выгула домашних животных на расстоянии до 100 метров от дома и для выноса мусора до ближайшего места накопления отходов.

Согласно постановлению, при противопоказаниях к прививке, помимо справки о медотводе в учреждениях, где требуется предъявление QR-кода, необходимо показывать отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за три календарных дня.

Петербург коронавирус Александр Беглов

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