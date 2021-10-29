В России за сутки умерли 1 163 пациента с COVID-19

Это новый антирекорд

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39 849 случаев, умерли за сутки 1 163 пациента, это новый антирекорд за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Предыдущий антирекорд по числу умерших был зафиксирован накануне: по данным на утро четверга за сутки скончались 1 159 пациентов. Больше всего скончавшихся в Москве - 93, в Санкт-Петербурге - 76, по 42 пациента умерли в Краснодарском крае и в Московской области.

Вместе с тем суточная заболеваемость в пятницу немного снизилась по отношению к данным четверга, когда были выявлены 40 096 новых заболевших, что стало максимумом за пандемию. Относительное снижение отмечается в Москве - 7 511 новых случаев (8 440 накануне) и в Московской области - 2 556 (2 639 в четверг), но прирост продолжается в Петербурге - 3 452 заболевших (3 186 по данным на 28 октября). В целом подъем заболеваемости фиксируется практически во всех российских регионах.

Еще 1 389 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 806 - в Нижегородской области, 776 - в Воронежской области, 693 - в Крыму, 692 - в Свердловской области, 679 - в Пермском крае, 670 - в Башкирии, 661 - в Красноярском крае, 620 - в Ростовской области, 596 - в Смоленской области, 577 - в Ульяновской области, 533 - в Саратовской области, 491 - в Омской области, 480 - в Челябинской области, 479 - в Брянской области.

Кроме того, 463 случая - в Иркутской области, 454 - в Алтайском крае, 428 - в Ставропольском крае, по 426 новых пациентов в Архангельской области, Волгоградской области. 412 - в Хабаровском крае, 410 - в Оренбургской области, 401 - в Калининградской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 400.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 432 тыс. 546 случаев коронавирусной инфекции, 236 220 умерших и 7 млн 302 тыс. 515 выписанных, в том числе 30 462 выписаны за последние сутки.