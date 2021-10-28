РКН составил 2 протокола на "Муз-ТВ" за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) вынес предупреждение "Муз-ТВ" и составил административные протоколы в отношении редакции и её главного редактора по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

В сообщении РКН поясняется, что в России показ подобных материалов возможен только со пометкой "18+" в ночное время (после 23:00 по местному времени). "Независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений законодательства, выявленных специалистами Роскомнадзора", - отметили в Роскомнадзоре.

В чём конкретно заключалась пропаганда, в ведомстве не ответили.

По результату экспертизы РКН вынес телеканалу предупреждение и составил два административных протокола.

Уточняется, что за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по указанной статье рассмотрит суд", - отметили в РКН.

Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы сообщили, что на 17 ноября назначено рассмотрение протокола в отношении ООО "Муз ТВ Операционная компания" об административном правонарушении по ч.2 статьи 6.21 КоАП ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет").

"Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света" прошла 4 июня.