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"Муз-ТВ" оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду гомосексуализма среди детей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы назначил административный штраф в 1 млн рублей телеканалу "Муз-ТВ", признав его виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди подростков.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду, "МУЗ ТВ Операционная компания" была признана виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ.

Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что проверят эфир премии "Муз-ТВ", транслировавшийся 4 июня этого года. По итогам проверки регулятор сообщил, что специалисты РКН выявили нарушения, "связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения".

При этом, в чем именно заключалась пропаганда, в Роскомнадзоре не уточняли.

В конце октября РКН вынес предупреждение "Муз-ТВ" и составил административные протоколы в отношении редакции и ее главного редактора по статье о гей-пропаганде.

СМИ отмечали, что певцы Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян) приехали на вышеупомянутое мероприятие с группой полуобнаженных мужчин, а блогеры Игорь Синяк и Даня Милохин оделись на премию в костюмы с элементами традиционно женской одежды.

Москва Муз-ТВ Басманный суд

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