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Россияне смогут оформить электронные дубликаты 19 документов

Дубликаты будут бессрочно храниться в личном кабинете на портале госуслуг

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень документов, на которые можно будет оформить электронные дубликаты.

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно сообщению на сайте правительства, электронный дубликат можно будет оформить с 1 июля 2022 года в МФЦ. В перечень войдут 19 документов, в их числе - военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение соцподдержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, медицинские справки и судебные решения.

В перечень вошли также документы об образовании и квалификации (в том числе, выданные за рубежом), свидетельства ЗАГС, выданные за пределами РФ и их нотариально заверенные переводы, документы об инвалидности, полученные за границей.

Электронные дубликаты документов будут бессрочно храниться в личном кабинете на портале госуслуг.

Для получения электронного дубликата нужно будет представить документ сотруднику МФЦ, который его отсканирует, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Затем в течение часа дубликат появится в личном кабинете на портале госуслуг. При последующем обращении в МФЦ или органы власти гражданину больше не потребуется лично представлять оригинал того или иного документа.

Михаил Мишустин

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