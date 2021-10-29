Рязанская область снизила возраст для обязательной самоизоляции неработающих

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал постановление об усилении мер по противодействию коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

Согласно документу, возраст обязательной самоизоляции для неработающих граждан (и рекомендованный для работающих) понижается с 65 до 60 лет. При этом вакцинированные рязанцы самоизолироваться не обязаны.

"Также работодателям рекомендуется предоставлять дополнительные два дня отдыха с сохранением заработной платы работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Кроме того, работодателям рекомендовано максимально перевести на "удаленку" сотрудников старше 60 лет, а также имеющих хронические соматические заболевания и беременных женщин. Исключение - работники, критически важные для функционирования организации, вакцинированные и перенесшие COVID-19 не позднее 6 месяцев назад.

До 15 ноября в Рязанской области будет запрещено пребывание несовершеннолетних без родителей в торговых центрах и на предприятиях общественного питания - за исключением тех случаев, когда молодые люди там официально работают.

До особого распоряжения прекращается зрелищно-развлекательная деятельность, а также работа аквапарков, детских развлекательных комплексов, игровых комнат и городков и т.п. в торговых центрах и комплексах.

Кроме того, документ обязывает усилить контроль соблюдения масочного режима.

Как сообщалось ранее, ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции были продлены до 15 ноября. До этого же срока введен запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 6:00 - в это время они будут работать только на вынос.

Доступ в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о пройденной вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенной болезни. Их принадлежность должна быть подтверждена документом.