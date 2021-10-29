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Задержан подозреваемый в похищении девочки в Рязанской области

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении несовершеннолетней девочки в Рязанской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Рязанской области задержан подозреваемый в похищении 14-летней девочки в городе Ряжске. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления", - сказала Волк журналистам.

По словам представителя МВД, подозреваемый – 42-летний житель одного из сел Скопинского района Рязанской области, который ранее был судим за изнасилование и разбой. В местах лишения свободы он провел более десяти лет.

Полицейским удалось выйти на след рецидивиста спустя несколько дней. "Сегодня на одной из проселочных дорог в районе села Павелец подозреваемый был задержан оперативниками. В настоящее время он доставлен в региональное следственное подразделение СК России для проведения дальнейших следственных действий", - сообщила Волк.

По данным следствия, вечером 26 октября на улице Ряжска к 14-летней местной жительнице подошел незнакомый мужчина. У них возник словесный конфликт, закончившийся тем, что незнакомец схватил девочку, засунул ее в багажник своего автомобиля и уехал по дороге "Ряжск - Нагорное".

Отмечается, что девочке удалось переместиться в салон автомобиля и покинуть машину через заднюю пассажирскую дверь. У девочки ссадины, однако ее здоровью ничего не угрожает, уточнили в СК.

Скопинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело о похищении несовершеннолетней (пункты "в", "д" части 2 статьи 126 УК РФ).

Рязанская область Скопин

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