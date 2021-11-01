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Арестован обвиняемый в похищении 14-летней девочки в Рязанской области

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Неоднократно судимый житель Скопинского района Рязанской области, обвиняемый в похищении 14-летней девочки, заключен под стражу по ходатайству следствия, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СКР.

Ранее мужчине было предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетней (п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ). Он признался в совершении преступления, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, 26 октября в городе Ряжске Рязанской области мужчина похитил 14-летнюю девочку и пытался увезти ее в багажнике своей машины. В какой-то момент девочке удалось освободиться и убежать. По данному факту было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней.

Следственно-оперативным путем удалось установить личность предполагаемого похитителя - им оказался житель Скопинского района Рязанской области, 1979 года рождения, ранее он неоднократно был судим, в том числе за изнасилование. Мужчина был задержан.

Рязанская область СКР

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