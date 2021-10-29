Акция памяти жертв репрессий пройдет в Петербурге несмотря на COVID-ограничения

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Церемония зачитывания списка жертв политических репрессий, которая, как ожидается, состоится в Петербурге 30 октября, пройдет с соблюдением антикоронавирусных ограничений. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по социальной политике правительства города - организатора акции.

"Это не массовое мероприятие, а "точечная" акция. Возложение цветов и чтение списков будет проходить в режиме сменяемости участников, без одновременного нахождения большого количества участников", - сказали в ведомстве.

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге ужесточаются антиковидные ограничения, в том числе запрещено проведение различных массовых мероприятий.

Церемонии возложения венков пройдут в предстоящую субботу в укороченном формате, "без речей" – на Троицкой площади (где установлен Соловецкий камень) и на мемориальном кладбище "Левашовская пустошь" (где захоронены жертвы политических репрессий).

Акции с зачитыванием списка жертв политических репрессий ("Ленинградский Мартиролог") состоятся у Соловецкого камня на Троицкой площади, у памятника Достоевскому возле станции метро "Владимирская", на паперти Базилики Святой Екатерины на Невском проспекте, у памятника Ахматовой во внутреннем саду Фонтанного Дома.

Районные администрации подготовили к 30 октября (Дню памяти жертв политических репрессий) лекции, литературно-музыкальные вечера, кинопоказы. Однако в комитете по социальной политике "Интерфаксу" уточнили, что все мероприятия должны проходить с учетом ограничительных мер. "Организаторы вправе поменять формат с очного на дистанционный или отменить", - пояснили в ведомстве.

В то же время некоторые организации изначально планировали программу в онлайн-режиме. Так, библиотека в Ломоносове проводит книжно-иллюстративную онлайн-выставку, центр культуры "Павловск" в интернете покажет документальный фильм "Без права переписки", подростково-молодежный клуб "Адреналин" при центре "Охта" проведет патриотическую онлайн-викторину "Без срока давности".

День памяти жертв политических репрессий появился в календаре официальных дат в 1991 году и утвержден постановлением Верховного Совета РСФСР. 30 октября 1974 года политзаключенные в Мордовии и Пермском крае объявили голодовку в знак протеста против политический преследований.