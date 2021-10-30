Более 120 тысяч человек признали жертвами политических репрессий в СССР с 1991 года

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Военные прокуроры с 1991 года проверили почти 300 тысяч уголовных дел, возбужденных в период политических репрессий в СССР.

"С 1991 года военными прокурорами по обращениям граждан и организаций, с использованием материалов архивных фондов Российской Федерации и необходимых сведений из бывших союзных республик проверено свыше 273 тысяч уголовных дел в отношении более чем 300 тысяч лиц. По результатам проведенного тщательного анализа оснований для реабилитации 180 тысяч лиц не установлено. Около 125 тысяч признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы", - сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре накануне Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября.

В надзорном ведомстве сообщили, что среди реабилитированных не только люди, непосредственно подвергшиеся политическим репрессиям, но и 11 тысяч граждан, которые в 30-е годы прошлого века были детьми и находились вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении либо остались без их попечения.

Также пострадавшими от политических репрессий признаны 25,5 тысяч граждан, являвшихся детьми, супругами, родителями лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно.

"Среди реабилитированных - и рядовые военнослужащие, и военачальники. В этом перечне - осужденный к расстрелу и впоследствии помилованный командир 42-й дивизии генерал-майор Иван Лазаренко, соединение которого обороняло Брестскую крепость; командующий 50-й армией генерал-майор Аркадий Ермаков, обвиненный в провале обороны города Сталиногорска Тульской области; командующий Северо-Западным, а затем Резервным фронтом генерал-лейтенант Петр Собенников, репрессированный за неудачные оборонительные бои под городом Старая Русса", - рассказали в Главной военной прокуратуре.

Права всех этих граждан восстановлены, за ними признано право на реабилитацию, что подтверждено специальными справками, выданными органами военной прокуратуры, подчеркнули там.

В прокуратуре напомнили, что такие справки предоставляют их обладателям соцгарантии.

В частности, реабилитированные лица восстанавливаются в утраченных ими в связи с репрессиями социально-политических и гражданских правах, воинских и специальных званиях, им возвращаются государственные награды, предоставляются меры социальной поддержки, выплачиваются установленные законодательством компенсации. Помимо этого, реабилитированным лицам и их наследникам за счет федерального бюджета возмещается причиненный в связи с репрессиями материальный вред. Также за реабилитированными, утратившими жилые помещения в связи с репрессиями, признается право возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий.

В случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов Российской Федерации. Все жители Российской Федерации, лишенные гражданства без их свободного волеизъявления, восстанавливаются в российском гражданстве.

"Работа военных прокуроров на указанном направлении, нацеленная на защиту и восстановление прав граждан, пострадавших от политических репрессий, продолжается. Их родственники и иные заинтересованные лица вправе обращаться в органы военной прокуратуры по вопросам, касающимся реабилитации. Такие обращения принимаются и рассматриваются в Главной военной прокуратуре и военных прокуратурах военных округов (флотов). Подача заявления возможна в письменном виде по почте и через Интернет-приемную на сайте Главной военной прокуратуры",- сообщили в надзорном ведомстве.

День памяти жертв политических репрессий 30 октября появился в календаре официальных дат в 1991 году и утвержден постановлением Верховного Совета РСФСР. 30 октября 1974 года политзаключенные в Мордовии и Пермском крае объявили голодовку в знак протеста против политических преследований.